مصرف الرشيد يوضح ضوابط بيع الدولار للمواطنين بسعر (1465) دينار

2023/01/15 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد عن ضوابط بيع الدولار للمواطنين الراغبين وبسعر (1465) دينار لكل دولار حيث وجه ثلاث فروع في بغداد لاستقبال المواطنين هي( الفرع الرئيسي / اليرموك /راغبة خاتون).

وبين ان “الراغب بالشراء من حامل بطاقة نخيل يودع المبلغ في بطاقته مباشرة اما الذين لا يملكون بطاقة يتم اصدارها لهم بموجب المستمسكات الرسمية”.

واضاف ان “المبلغ (10000) دولار كحد للمسافرين خارج العراق فقط”.

علما ان اجمالي مبلغ الشراء هو (14650000) دينار لاغيرها.

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