مدرب عُمان: لم أرَ مثل الجمهور العراقي في أية بطولة

2023/01/15 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى مدرب المنتخب العُماني برانكو إيفانكوفيتش، اعدابه بالجمهور العراقي وحضوره المكثف في خليجي 25، مؤكداً أنه لم يرَ مثله في أية بطولة.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي المخصص للمواجهة إن “مباراة نصف النهائي أمام البحرين تتطلب الصبر والتركيز العالي”، مبيناً أن “المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات ونركز على نقاط القوة لدينا لتحقيق الفوز”.

وتابع “أهنئ العراق على التنظيم وأحيي الجمهور الذي شجع الجميع، لم أر كذلك في أية بطولة، المباراة صعبة أمام حامل اللقب المستقر وهدفه الحفاظ على اللقب، كل مباراة لها ظروفها، تنتظرنا مواجهة صعبة وهدفنا الفوز بصرف النظر عن الخصم”.

وأكمل بالقول، “التقيت اللاعبين وأعطيتهم بعض النصائح، وهدفنا الوصول إلى النهائي رغم صعوبة المهمة، أثق في اللاعبين وعملهم”.

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