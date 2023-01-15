تتعلق بأكبر حقل غازي.. رغبة ألمانيّة استثمارية لم تفصح عنها الحكومة العراقية

2023/01/15 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، عن رغبة المانية للاستثمار في اكبر حقل غاز بالعراق، وفق معلومات لم يكشف عنها رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى المانيا.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حقل المنصورية شرق ديالى يعد اكبر حقل للغاز الطبيعي باحتياطات جيدة لم يجر استثمارها منذ اكثر من 60 سنة، رغم انه يمكن ان يغذي جميع محطات العراق لانتاج الكهرباء لسنوات دون الحاجة لاستيراد الغاز بعشرات الملايين من الدولارات سنويا".

واضاف، أن "احتياطات الحقل اعتمدت قبل نصف قرن من الان ويمكن ان تختلف من خلال التدقيق بالاجهزة الحديثة ما يعني اننا امام اكتشاف اكبر، وتحقيق مفاجأة بحجم الاحتياطات الفعلية لحقل تمتد مساحته لنحو 30كم 2".

واشار إلى أن "شركات الطاقة الالمانية عبرت للجانب العراقي اثناء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى برلين عن رغبتها في الاستثمار في حقل المنصورية وفق معلوماته".

ولفت الى ان "هناك 3 فوائد لوجود الاستثمار الاجنبي في المنصورية ابرزها انهاء ملف الاستيراد بشكل نهائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاضافة الى خلق صناعة كبيرة ستوفر الاف الفرص للعاطلين ناهيك عن انهاء ازمة مرتبطة بحياة العراقيين عمرها اكثر من 30 سنة"، في اشارة الى نقص الكهرباء.

وأعلن السوداني خلال زيارته إلى المانيا عن التباحث مع سيمنز الالمانية حول مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب، فيما لم تتكشف تفاصيل عن استثمار الغاز الحر في الحقول.

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