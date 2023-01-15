أهدر 150 مليارًا.. مذكرة استقدام بحق مدير مكتب امين بغداد الحالي (وثيقة)

2023/01/15 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، أمر استقدام بحق مدير مكتب امين بغداد الحالي عمار دعير بتهمة هدر 150 مليار دينار.

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة التحقيقات التابع للهيئة بتاريخ 12 كانون الأول من العام الماضي، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، جاء فيها أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد بتاريخ 7/12/2022، قررت تبليغ ممثلكم القانوني بالحضور الى مقر المديرية، بتدوين أقواله عن موضوع المخالفات المنسوبة للمدعو عمار دعير/ مدير الإدارية في دائرة ماء بغداد سابقا، لقيامه بهدر مبالغ تصل الى اكثر من 150 مليار دينار عن مشاريع تخص الدائرة انف، ليتسنى لنا اجراء اللازم".

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: ر.



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