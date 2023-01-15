2023/01/15 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات تسجل بايومترياً (131.528) ناخباً من مواليد 2004.مجلس المفوضين يصوت على اختيار رئيس جديد للإدارة الانتخابية.مجلس المفوضين يصوت على اختيار رئيس جديد للإدارة الانتخابية.• مجلس المفوضين في اجتماع مشترك مع مجلس […]

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