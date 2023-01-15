هيئة الحج وسلطة الطيران يناقشان استعدادات موسم الحج المقبل

2023/01/15 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجتمع وفد من الهيئة العليا للحج والعمرة برئاسة سماحة الشيخ سامي المسعودي مع سلطة الطيران المدني لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج المقبل.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه / المركز ص/،ان” وفد […]

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