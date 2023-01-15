كيف تحوّل هذا المطار الريفي بالمملكة المتحدة إلى ميناء فضائي؟

2023/01/15 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة "فيرجن أوربت" بإطلاق أول قمر صناعي لها هذا الأسبوع من ميناء كورنوال الفضائي في المملكة المتحدة.لكن موقع الإطلاق لم يكن جديدًا أو عالي التقنية، بل كان عبارة عن مطار نيوكواي الريفي الصغير.

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