المنافذ تكشف عن أعداد الوافدين إلى البصرة خلال ثلاثة أسابيع

2023/01/15 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير.

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