مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية تتجاوز 219 مليون دولار

2023/01/15 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية ارتفاعا اليوم الاحد، لتتجاوز 200 مليون دولار.

وأظهرت بيانات حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" أن "اجمالي البيع الكلي في مبيعات العملة الاجنبية اليوم الاحد بلغ 219.9 مليون دولار".

وأضافت، أن "اجمالي عدد شركات التوسط 143".

وكانت مبيعات البنك، سجلت انخفضا خلال المدة الماضية، نتيجة تطبيق اليات جديدة في تداول الدولار عبر نافذة بيع العملة.

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