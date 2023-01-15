2023/01/15 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحول خليجي 25 لعرس عربي..وأزمة الدولار تنتظر صوت البرلمان | الحصاد الإخباري

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وأزمة الدولار تنتظر صوت البرلمان | الحصاد الإخباري قناة التغيير الفضائية.

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