النزاهة: إجراءاتنا التحقيقيَّة أعادت اكثر من مليار دينار لهيئة إعمار النجف

2023/01/15 | 14:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، 15 كانون الثاني، 2023، أنَّ إجراءاتها...

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