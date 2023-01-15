2023/01/15 | 14:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كتب سحبان فيصل محجوب… ذهابك الى شركة سيمنس يا دولة رئيس...

ظهرت المقالة لصوص الكهرباء والمستشارون الفاسدون يخدعونك يا رئيس الوزراء أولاً على المسلة.

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