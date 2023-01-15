بـ(1465) دينار.. مصرف حكومي يصدر توضيحاً بشأن ضوابط بيع الدولار للمواطنين

2023/01/15 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن

ضوابط بيع الدولار للمواطنين.

وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "سعر بيع الدولار

للمواطنين سيكون بـ(1465) دينار لكل

دولار"، موجهاً "ثلاثة فروع في بغداد

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