مدرب المنتخب العراقي: لا اخشى قطر لكني احذر لاعبينا من الوقوع بالاخطاء خلال 90 دقيقة

2023/01/15 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب منتخب العراق "خيسوس كاساس"،

اليوم الأحد، جاهزية لاعبي المنتخب

العراقي لمباراة نصف النهائي أمام

نظيرهم القطري.

وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس،

خلال مؤتمر صحفي، أن "منتخبنا جاهز ولا

اخشى م

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