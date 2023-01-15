رئيس الاتحاد الخليجي: نسخة 25 حطمت الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري

2023/01/15 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة، أن بطولة كأس الخليج “خليجي 25” في البصرة، حطمت الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري.

وقال بن خليفة في المؤتمر الصحفي الاعتيادي للاتحاد الخليجي إن “نسخة البصرة حطمت كل الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري، العراق أعاد الروح للبطولة وخليجي 25 نجحت منذ اليوم الاول”.

وأضاف “لاول مرة تحدث أن يلعب المنتخب المستضيف ويكون ملعب المباراة الثانية ممتلئ”، مبيناً أن “العراق يستحق استضافة بطولات أكبر من كأس الخليج”.

وتابع بن خليفة، “نعد الجماهير العراقية بتسهيل إجراءات دخولهم في النسخ المقبلة من كأس الخليج”، مشيراً إلى إن “الاتحاد الخليجي لديه عدة مقترحات وأفكار لتطوير البطولة وتأخرت بسبب الظروف السياسية وجائحة كروونا”.

وأشار بن خليفة إلى إن “النسخة المقبلة من كأس الخليج ستقام في الكويت خلال شهر كانون الاول 2024”.

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