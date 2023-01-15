امانة بغداد توضح بشأن الوثيقة المتداولة لاستقدام احد موظفيها من قبل هيئة النزاهة

اوضحت امانة بغداد بان الوثيقة المتداولة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام احد موظفيها للتحقيق من قبل هيئة النزاهة هي لغرض الاستقصاء والتأكد من صحة المعلومات الواردة اليها من قبل احد المخبرين ولم يتم تأكيدها وهي قيد التحقق .وتابعت ان ” المومأ اليه في الوثيقة المتداولة لا يشغل منصب مدير مكتب امين بغداد ولم يكلف بهذه المهمة “.كما ونهيب بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة واستقاء المعلومة من مصدرها الموثوق “.
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