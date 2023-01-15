2023/01/15 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كرمت مؤسسة خُطى لرعاية رواد الصحافة والفن في نينوى عددا من روادها في دورتها الثالثة من محافظة نينوى بحضور محافظة نينوى نجم الحبوري ووزير الثقافة احمد البدراني وعدد من المسؤولين المحليين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسسة خطى تكرم عدد من ورواد الصحافة والفن والأدب في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسسة خطى تكرم عدد من ورواد الصحافة والفن والأدب في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسسة خطى تكرم عدد من ورواد الصحافة والفن والأدب في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).