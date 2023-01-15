2023/01/15 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت أمانة بغداد، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن الوثيقة المتداولة لاستقدام احد موظفيها من قبل هيئة النزاهة.وذكرت الأمانة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “الوثيقة المتداولة في بعض وسائل الإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توضح بشأن استقدام احد موظفيها: لا يشغل منصب مدير مكتب المركز الخبري الوطني.

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