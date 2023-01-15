مجهولون يسرقون مرقداً دينياً وسط بغداد

2023/01/15 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم مجهولون، اليوم الأحد، على سرقة مرقد ديني، وسط العاصمة بغداد.

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