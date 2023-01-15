شاهد بالفيديو.. حكومة العراق تعلنها .. إطلاق أكبر حملة لمعالجة الفقر | نشرة أخبار الثالثة

2023/01/15 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ORlJ-EFjo6s

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