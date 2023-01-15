"قيداه بطريقة خاطئة وتسببا في موته".. شاهد مسعفان يعاملان مريضًا بطريقة وحشية

2023/01/15 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توجيه تهم القتل إلى اثنين من المسعفين في ولاية إلينوي بأمريكا، بعد أن أظهر مقطع فيديو لاستجابة طبية طارئة رصدته كاميرات ضابط شرطة سبرينغفيلد، تعاملًا وحشيًا تجاه المريض.

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