أحـلام كـاتـب

2023/01/15 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

قال لي صديق عزيز، ما هذه الأكوام من

الكتب، هل ستقضي عمرك تتنقل من شوبنهور

إلى طه حسين؟ ضحكت وأنا أقول له، برغم

مئات الكتب التي تراها فإنني حتى هذه

اللحظة، لا أفهم بماذا "يرطن" ساستنا !

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