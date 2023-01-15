2023/01/15 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حققت شركة بغداد للمشروبات الغازية "بيبسي بغداد"، ربحا اكثر من 60.68 مليار دينار خلال العام 2022.

ووفقا لميزانية الشركة، بلغت الإيرادات اكثر من 680 مليار دينار مرتفعة بنسبة 27.8٪ عن العام 2021 التي بلغت 532.5 مليار دينار.

وبلغت موجودات الشركة 559.5 مليار دينار.

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