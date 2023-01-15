أكثر من 29 مليار دينار أرباح مصرف الإقليم التجاري خلال 2022

2023/01/15 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حقق مصرف الإقليم التجاري، اكثر من 29 مليار دينار أرباحا خلال العام 2022.

ووفقاً للميزانية السنوية للمصرف لعام 2022، بلغت إيرادات المصرف 110.9 مليار دينار بينما المصروفات بلغت 81.84 مليار دينار.

وارتفعت موجودات المصرف إلى اكثر من 1.16 تريليون دينار، بعدما كانت في العام 2021 اكثر من 841.2 مليار دينار.

وبلغت الودائع اكثر من 743.2 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما بلغت 462.5 مليار دينار في العام 2021.

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