2023/01/15 | 15:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة : إجراءاتنا التحقيقية أعادت 1.4 مليار دينار لمصلحة هيئة إعمار النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/15 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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