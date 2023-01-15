"زين العراق" تسبق حملة "مكافحة تهريب السعات" ببيع أبراجها لشركة اماراتية

2023/01/15 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت مجلة "كاباسيتي ميديا" المعنية بالشؤون التقنية، اليوم الاحد، عن قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق لشركة إماراتية قبيل أيام فقط من حملة حكومية على تهريب سعات الانترنت وتردي جودة الاتصالات.وبينت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "الشركة باعت ما يقارب الخمسة الاف برج اتصال منتشر عبر العراق الى شركة تي أي سي اس الإماراتية، بمقابل مبلغ 180 مليون دولار، مشيرة الى ان "القرار وفقا لبيان رسمي من الشركة "يحرر" زين من مسؤولية تشغيل، ادامة وتطوير أبراج الاتصالات، التي ستكون الان من مسؤولية الشركة الإماراتية".وتابعت، أن "قرار شركة زين الكويتية، يأتي قبيل أيام فقط من الكشف عن توجه برلماني نحو مكافحة تهريب سعات الانترنت والتحقيق بتردي خدمة الاتصالات".

وفي وقت سابق، كشف النائب مضر الكروي في حديث لــ (بغداد اليوم)، عن وجود مساعي برلمانية لاستضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري للبحث في امن، جودة وأسعار خدمة الاتصالات داخل البلاد وما توصلت اليه الحكومة في مواجهة التهريب وتردي الخدمة.

من جانبه، اكد الخبير في مجال الاتصالات احمد الشمري، ان "حملات مكافحة تهريب سعات الانترنت أظهرت سابقا وجود مافيات كبيرة تنهب مليارات الدنانير سنويا"، متابعا أن "هنالك ما يشبه الدولة العميقة التي تدعم هذه المافيات".وكانت منظمة "فريدوم هاوس" الامريكية، قد كشفت خلال دراسة نشرتها العام الماضي عن "حرية الوصول واستخدام الانترنت في العراق"، مشيرة الى ان "البلاد ما تزال الأضعف في المنطقة" فيما يتعلق بخدمات الاتصالات بشكل عام والانترنت بشكل خاص"، مؤكدة ان "سرعة الاتصال ونوعيته ما تزال محدودة في ظل قطاع اتصالات غير متخلف".

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