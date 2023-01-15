نهائي السوبر الإسبانية في السعودية.. الحقيقة

2023/01/15 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، الكلاسيكو الأول هذا العام، بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية بالسعودية، السبت، يبدو أن تلك المواجهة هي من أرادها الجميع في العالم، وأيضا في إسبانيا، ليس فقط بسبب المنافسة اللدودة بين الفريقين وشعبيتهما الواسعة، وإنما لسبب آخر يتمثل في "المال".

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