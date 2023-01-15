2023/01/15 | 15:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الاحد، 15 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة نواب ينسحبون من تحالف السيادة بسبب دكتاتورية القرار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب ينسحبون من تحالف السيادة بسبب دكتاتورية القرار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب ينسحبون من تحالف السيادة بسبب دكتاتورية القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).