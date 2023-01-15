سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني قبيل مواجهة برشلونة وريال مدريد

2023/01/15 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبيل مواجهة برشلونة وريال مدريد تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.ويتطلع ريال مدريد للفوز على غريمه للحفاظ على اللقب […]

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