2023/01/15 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “هارفارد” الأميركية، إلى أن بعض التغييرات في نظامنا الغذائي، يمكن أن تطيل متوسط العمر المتوقع.وتوصل الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 119 ألف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 أنظمة غذائية تُجنب خطر الموت المبكر المركز الخبري الوطني.

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