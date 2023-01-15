السوداني يرأس الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2023/01/15 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان “السوداني ترأس الجلسة […]

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