انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية للعام الثالث على التوالي

2023/01/15 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية في عام 2022، واستمرار الاتجاه التنازلي في عدد السكان للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد نحو 10 ملايين أسرة.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إن عدد السكان المسجلين في كوريا الجنوبية بلغ نحو 51 مليون نسمة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) في عام 2022، بانخفاض بلغ 0.39%، مقارنة بعدد السكان في عام 2021، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وواصلت الأسر المكونة من شخص واحد ارتفاعها لتصل إلى نحو 9 ملايين أسرة، وهو ما يمثل 41% من إجمالي نحو 23 مليون أسرة.



واستحوذت الأسر المكونة من شخص واحد، بالإضافة إلى الأسر المكونة من شخصين، على 65.2% من إجمالي عدد الأسر في البلاد.

وحسب الجنس، تقلص عدد السكان الذكور للعام الرابع على التوالي ليبلغ 25 مليوناً و636 ألفاً و951 نسمة بينما انخفض عدد الإناث لمدة عامين على التوالي ليبلغ 25 مليوناً و802 ألف و087.



وحسب العمر، كانت نسبة الأشخاص في الخمسينات من العمر هي الأكبر حيث بلغت 16.7% وشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر نسبة 18% من السكان.

وأظهرت البيانات أنه من بين 17 مدينة وإقليماً في كوريا الجنوبية، أبلغت خمس مدن فقط عن زيادة في عدد السكان في عام 2022.



وفي عام 2021، سجلت كوريا الجنوبية أول انخفاض في إجمالي عدد السكان على أساس سنوي.

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