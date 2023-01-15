2023/01/15 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - طقس البصرة غداً تزامناً مع مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري

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