السوداني يرأس الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات

2023/01/15 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم".

تحرير: أ.ق

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