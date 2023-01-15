رئيس «فاغنر» يشيد بأداء قواته في أوكرانيا ويكشف سر فاعليتها

2023/01/15 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو: (أ ف ب)

أشاد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» بفاعلية قواته في أوكرانيا، مشدداً على «استقلالها» وخضوعها لـ«انضباط شرس».

وأوضح بريغوجين في فيديو نشره جهازه الإعلامي مساء السبت، الأسباب التي سمحت على حد قوله، لمقاتليه بالسيطرة على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، والتي لا تزال كييف تنفي سقوطها.

وأكد بريغوجين أن عناصره متمرسون في القتال، و«يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة»، لأنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.

وأضاف: «الأهم هو نظام القيادة الذي تم تطويره بشكل تام»، مؤكداً أن «مجموعة فاغنر تستمع إلى الجميع، وبإمكان كل واحد التعبير عن رأيه»، لكن «بعد اتخاذ قرار، يتم تنفيذ كل المهمات، لا يمكن لأحد العودة إلى الخلف.



ما يعطينا هذه الإمكانية هو الانضباط الأكثر شراسة»، وفق ما أوضح في الفيديو الذي يظهر فيه مرتدياً بدلة مرقطة وإلى جانبه رجل عرف عنه بأنه قائد فاغنر في معركة سوليدار.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، السيطرة على مدينة سوليدار من دون ذكر مقاتلي «فاغنر» في مرحلة أولى، ما حمل بريغوجين على التنديد عبر جهازه الإعلامي بـ«محاولات متواصلة لسلب انتصارات» مجموعته.

وفي بادرة نادرة نشرت وزارة الدفاع الروسية لاحقاً، بياناً يشيد بـ«شجاعة» عناصر فاغنر في سوليدار.



وجنّدت مجموعة «فاغنر» التي تأسست عام 2014، آلاف السجناء للقتال لقاء خفض عقوباتهم.

وأقر بريغوجين (61 عاماً) في أيلول/سبتمبر بأنه مؤسس «فاغنر»، بعدما أنكر ذلك لسنوات.



وقد بات يزور بانتظام الجبهة الأوكرانية ويُدلي بتصريحات بشكل نشط عبر جهازه الإعلامي.

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