المستشار مظهر صالح: 50 مليار دولار إجمالي الدين العام للعراق

2023/01/15 | 16:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد 01/15/2023، أن...

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