ابتسمي لأنكِ عراقية

2023/01/15 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

يُعرف عن كرة القدم أنها لعبة تُقسم

الناس، وتجعل منهم فرقاً وأحزاباً كل

منها يتمنى الفوز، لكنها في البصرة فعلت

العكس حيث وحدت الجميع، مثلما سحر أهالي

البصرة ضيوفهم، وبدل أن يحمل كل مشجع

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