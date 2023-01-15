2023/01/15 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طالب عبد العزيز

فسحة الامان التي تمتعت البصرةُ بها

خلال أيام خليجي 25 لم تكن عفويةً، ولم

تأت من فراغ، لمن خبر السياسة العراقية،

وصراع الأضداد على المغانم، وواضح أنَّ

حكومة محمد السوداني و(دهاء)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق ما بعد خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراق ما بعد خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).