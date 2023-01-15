شاهد.. ضربة صاروخية روسية تدمر مبنى سكني في دنبيرو بأوكرانيا

2023/01/15 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد الدخان من تحت الأنقاض بعدما ضرب صاروخ مبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة دنيبرو بأوكرانيا.ويقول الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن فرق الطوارئ تقاتل لإنقاذ الجميع، حيث يعمل رجال الإنقاذ على البحث عمن لا يزال على قيد الحياة تحت الأنقاض.

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