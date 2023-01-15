السوداني يترأس الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم

2023/01/15 | 16:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بترأس الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

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