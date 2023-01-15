وزارة المالية .. إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة لتثبيت العقود

2023/01/15 | 16:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، الأحد، إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة ظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة/ الوجبة الثالثة.وقالت الوزارة في بيانها، (15 كانون الثاني 2023)، “انجزت دائرة الموازنة في وزارةالمالية اليوم إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت … Readmore

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