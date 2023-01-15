2023/01/15 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، بالسجن المؤبد للفنان المعارض محمد علي و37 آخرين، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الجوكر الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. المؤبد للفنان محمد علي و37 آخرين بقضية "الجوكر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. المؤبد للفنان محمد علي و37 آخرين بقضية "الجوكر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).