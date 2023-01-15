2023/01/15 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاحد، عن امتلاء أول سدود المحافظة بعد ساعات من تدفق السيول قرب الحدود مع ايران، ولكن الترسبات الطينية التي تملأ 90% من باطن البحيرة جعلت المساحة التخزينية للمياه محدودة.

وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السيول المتدفقة صوب سد قزانية أدت ألى امتلائه بالكامل خلال 3 ساعات فقط"، لافتًا إلى أن "مياه السيول بدأت بالخروج من فوق السد عبر منحدرات إلى الوديان الحدودية القريبة".

واضاف، ان "قدرة السد التخزينية تصل الى مليون م3 لكن الترسبات الطينية تغمر 90% من باطن البحيرة اي الفائدة من السيول محدودة جدا وهذا الامر سلطنا الاضواء عليه منذ سنوات ووجهنا نداءات متكررة من اجل معالجة ملف الترسبات لتحقيق فائدة اكبر من مياه السيول".

واشار الى ان "السيول المتدفقة من الشريط الحدودي تمر عبر 6 وديان ويمكن ان تستثمر في سد عملاق يشكل بوابة انقاذ مناطق الحدود مع مواسم الجفاف ويعطي امل في احياء مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترسبات طينية تملأ 90% من إحدى سدود ديالى.. وتطرد مياه السيول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترسبات طينية تملأ 90% من إحدى سدود ديالى.. وتطرد مياه السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).