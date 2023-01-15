سوء الخدمة يزيد أرباح جهات معنية.. لغز ضعف الانترنت في العراق

2023/01/15 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المختص في شبكات الانترنت أحمد الشمري، اليوم الأحد، ثلاثة أسباب مباشرة تقف وراء ضعف الانترنت.

واتهم الشمري في حديثه لـ(بغداد اليوم)، جهات واشخاصاً يقفون وراء مشكلة الضعف في شبكات الانترنت.

وقال إن "مشكلة ضعف الانترنت في العراق تسهم في ضخ ملايين الدنانير الى جيوب جهات مسؤولة، وهو أمر مفتعل ومقصود، والهدف منه زيادة الأرباح".

وأوضح بأن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء المشكلة ابرزها بيع نفس الحزمة لاكثر من شخص من قبل اصحاب الابراج".

ولفت إلى أن "المعالجة الموضوعية التي يمكن ان تسهم بها وزارة الاتصالات بشكل مباشر هي خفض سعر السعات اولاً، ومراقبة بيعها للمستخدم مع ضمان عدم بيع نفس الحزمة لأكثر من مستخدم".

وأشار إلى أن "الباقة المجانية التي تعهدت وزارة الاتصالات بطرحها للعوائل لا يمكن ان تغطي الحاجة الفعلية للاستخدامات سواء للاتصال او التصفح ويمكن ان تنتهي خلال 48 ساعة ما يضطر الى شراء حزمة أخرى".

واختتم بالقول إن "خفض اسعار الانترنت امر جيد، ولكن الاهم هو الجودة والكفاءة".

تحرير: ليندا.ر

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