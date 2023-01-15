النزاهــة: الحبس الشـديـد لمفتش عام وزارة الصحـة سابـقاً

2023/01/15 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، صدور حكم غيابي بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لامتناعه عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنَّ "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة حكمت على المُدان الهارب المُفتّش العامّ لوزارة الصحَّة سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين".

ولفتت إلى "عدم قيام المتهم بتسليم مُستنداتٍ وأوليَّاتٍ وكتبٍ رسميَّةٍ تخصُّ مكتب المفتش العام بعد انتهاء عمله وإقالته، والاحتفاظ بها في منزله"، مُشيرةً إلى أنَّ "بعض الكتب التي احتفظ بها المُدان أصليَّة، حسب محضر اللجنة المؤلفة في هيئة النزاهة".

وأضافت أنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّة، ومنها إفادة المُمثّل القانونيِّ لوزارة الصحَّة والتحقيق الجاري من قبل هيئة النزاهة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته".

وأكدت أن "المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان المُفتّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه ومنع سفره خارج العراق، مع وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

تحرير: غ.



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