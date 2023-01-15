2023/01/15 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
وصرح بوتين، لتلفزيون روسيا 1 الرسمي، الأحد، قائلا: "الوضع في الاقتصاد مستقر...
وأضاف: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل من التوقعات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع الاقتصادي في روسيا مستقر، وإنه أفضل كثيرا من التوقعات.
وصرح بوتين، لتلفزيون روسيا 1 الرسمي، الأحد، قائلا: "الوضع في الاقتصاد مستقر...
أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن".
وأضاف: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض.
والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل من التوقعات
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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