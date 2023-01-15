بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل من التوقعات

2023/01/15 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع الاقتصادي في روسيا مستقر، وإنه أفضل كثيرا من التوقعات.

وصرح بوتين، لتلفزيون روسيا 1 الرسمي، الأحد، قائلا: "الوضع في الاقتصاد مستقر...



أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن".

وأضاف: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض.



والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".

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