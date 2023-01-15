2023/01/15 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رعد

المسعودي، اليوم الاحد، أن الدولار

امام ضغطين قويين في الاسواق العراقية،

محذرا من غضب عارم للشارع.

وقال المسعودي، إن "ارتفاع سعر صرف

الدولار في الاسابيع الاخيرة دفع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار سيصل لـ170 ألفًا.. تحذير من غضب "عارم" للشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار سيصل لـ170 ألفًا.. تحذير من غضب "عارم" للشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).