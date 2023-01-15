صدور الطبعة الثانية من

2023/01/15 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت عن شعبة النشر في إعلام العتبة

الحسينية المقدسة الطبعة الثانية

والمنقحة من كتيب "خطاب المرجعية وأثره

في الرأي العام" وهو عبارة عن دراسة

مسحية لآراء المواطنين حول خطب الجمعة

في كربلاء المقدسة.

وقا

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