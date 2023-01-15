شاهد بالفيديو.. مراسلنا: تظاهرات حاشدة لموظفي الاجور اليومية في ذي قار للمطالبة بتحويلهم الى عقود حسب قرار 315



شاهد بالفيديو.. مراسلنا: تظاهرات حاشدة لموظفي الاجور اليومية في ذي قار للمطالبة بتحويلهم الى عقود حسب قرار 315
2023/01/15 | 17:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: iu_sSRCbaHQ

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