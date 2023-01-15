سر الأسعار الفلكية للأعمال الفنية العالمية

2023/01/15 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحديث عن ارتفاع أسعار الأعمال الفنية العالمية والعوامل التي تشكل هذه الحالة يبقى مذيلاً بإشارات استفهام مفتوحة لأغلب البشر، نحاول الوقوف على أبرز الأسباب التي تحدد أسعار الأعمال الفنية وقيمتها.

يعد اسم الفنان والشهرة والسمعة التي استطاع أن يصنعها بتجربته ككل، من أبرز وأهم العوامل التي تحدد سعر اللوحة، وهذا رهن بقدرة الفنان على خلق الأثر سواء من خلال اكتشاف أسلوب فني جديد، أو من خلال التأثير بالفنون الأخرى والأدب من خلال الحالة الفكرية التي يطرحها الفنان، ولعلنا ندرك أن قلة قليلة جداً من الفنانين استطاعت تحقيق شهرة عالمية وباقية على مر السنين، وهذا ما يسهم في فهم الأرقام الخيالية التي توازي أعمالهم، مثل بيكاسو، وماتيس، وفريدا كاهلو، وفان جوخ، وغيرهم.

الأسلوب الفني

يرتبط أسلوب الرسم الفني والسعر ارتباطاً وثيقاً إلى حد كبير، لا سيما في سوق الفن اليوم.



إن أخذتَ مثال سوق الفن الهندي، فسترى أن اللوحات التجريدية غالية الثمن أكثر من أي نمط فني آخر.



هناك الكثير من أساليب الرسم والتقاليد المتّبعة في الهند، لكن أياً منها ليس باهظ الثمن مثل اللوحات الفنية التجريدية.



مع ذلك، هذا الأمر قابل للتغيير، ربما غداً قد يتأرجح سوق الفن لمصلحة اللوحات السريالية.

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